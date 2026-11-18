Glastonbury 2027: Sam Fender, Harry Styles and Billie Eilish to headline with Cher in Sunday legends slot
18 November 2026, 10:00
The Somerset Festival has shared its first line-up poster for next year. Find out who joins them on the bill.
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Sam Fender will headline Glastonbury 2027.
The North Shields singer-songwriter will top the bill at the festival, alongside Harry Styles and Billie Eilish.
Cher has also been confirmed for the Sunday legends tea time slot, which has previously played host to Dolly Parton, Lionel Richie, Kylie Minogue, Burt Bacharach, Shania Twain and Sir Rod Stewart.
Get the full list of acts announced on the bill so far...
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Who is playing Glastonbuy 2027?
See the full list of confirmed acts so far..
- SAM FENDER - HEADLINER
- HARRY STYLES - HEADLINER
- BILLIE EILISH - HEADLINER
- CHER - SUNDAY TEA TIME
- MASSIVE ATTACK
- SOMBR
- LITTLE SIMZ
- CHASE & STATUS
- THE XX
- LILY ALLEN
- EZRA COLLECTIVE
- KRAFTWERK
- ADÉLA
- ANGINE DE POITRINE
- ATARASHII GAKKO!
- THE AVALANCHES
- BASEMENT JAXX
- BLOOD ORANGE
- BONOBO
- CHRISTINE AND THE QUEENS
- CHVRCHES
- CONFIDENCE MAN
- CROWDED HOUSE
- DE LA SOUL
- DINOSAUR JR.
- ECCA VANDAL
- ELLIE GOULDING
- FAT FREDDY’S DROP
- FKA TWIGS
- FLO
- FLORENCE ROAD
- GETDOWN SERVICES
- HOT CHIP
- JAMIE T
- JOSH BAKER B2B KETTAMA B2B PROSPA
- KACEY MUSGRAVES
- KEO
- KINGFISHR
- KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
- LEON BRIDGES
- LIANNE LA HAVAS
- LOLA YOUNG
- MIKE D 5D
- MOONCHILD SANELLY
- NAO
- NIA ARCHIVES
- PRIMAL SCREAM
- ROBYN
- SAINT ETIENNE
- SAMMY VIRJI
- SIENNA SPIRO
- SKYE NEWMAN
- THEE SACRED SOULS
- THE STREETS
- TEDDY SWIMS
- TEXAS
- THUNDERCAT
- TINARIWEN
- UNDERSCORES
- UNDERWORLD
- THE WAR ON DRUGS
- WESTSIDE COWBOY
- THE WOMACK SISTERS
- WUNDERHORSE
- YOUNG FATHERS
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