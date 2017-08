Camp Bestival Aims For Paper Aeroplane World Record

The festival - the younger sibling of Bestival - has joined forces with Disney's new film Planes for the attempt.



It will happen on Sunday August 3 at 10.30am in the festival's Castle Field - with people also taking part in Holland, Germany and Spain.



Camp Bestival takes place August 1-4 in the grounds of Lulworth Castle, Dorset





FULL LINE UP:



ACROSS THE WEEKEND

ERTH'S DINOSAUR ZOO / BFI FILM CLUB / DANCE SPACE / FREESTYLE SPORTS PARK / WALL OF DEATH / ART TOWN / INSECT CIRCUS / SCIENCE TENT / GUARDIAN LITERARY INSTITUTE / STORY DEN IN THE DINGLY DELL / KIDS DISCOS IN BOLLYWOOD / FOLK IDOL / COMEDY CLUB 4 KIDS



FRIDAY 2ND AUGUST

LIVE: RICHARD HAWLEY / ASH / THE PROCLAIMERS / BILLY BRAGG / I AM KLOOT / DJ YODA (LIVE AV SHOW) FEAT. THE TOOTSIE ROLLERS / JOHN COOPER CLARKE / THE FARM / THE CORRESPONDENTS / LONDON GRAMMAR / MIKILL PANE / FILTHY BOY / FAKE BUSH / MR B THE GENTLEMAN RHYMER / HUDSON TAYLOR / LLOYD YATES / JAWS / RED RIVER HOGS / CHERISHPORT / SKIMMITY HITCHERS



DJ : DAVID RODIGAN'S RAM JAM FEAT. ROB DA BANK / THE NEXTMEN / MC WREC / VENUM SOUND /

JON MORE (COLDCUT) / JOHN KENNEDY / FEELING GLOOMY / COLEY FROM LUV*JAM / JSTAR / DICK KURTAINE / MIX IT UP KRU



SHOWS, TALKS AND COMEDY: THE BRIT SCHOOL / BLACK EAGLES CIRCUS / MATTHEW BOURNE NEW ADVENTURES DANCE WORKSHOPS / ROYAL ALBERT HALL GINORMOUS PERCUSSION ORCHESTRA / GLORIA / TIMMY AND THE SUPERDOOPA SKATEBOARD / LONDON LUCUMI CHOIR / HOW TO BE A PRESENTER JO WHILEY / BESTSELLING WOMAN?S HOUR / BOOTHBY GRAFFOE



SATURDAY 3RD AUGUST

LIVE: LEVELLERS / VERY SPECIAL GUEST MARK OWEN / GABRIELLE APLIN / KID CREOLE & THE COCONUTS / THE CUBAN BROTHERS / LISSIE / MUSICAL YOUTH / MAD PROFESSOR / CLEAN BANDIT / HOWARD MARKS / VALERIE JUNE / ADY SULEIMAN / MOLOTOV JUKEBOX / BEN WATERS / MOULETTES / LEWIS WATSON / J-CATS / PHIL & TILLEY



DJ: GRANDMASTER FLASH / SASHA / A LOVE FROM OUTER SPACE / BALEARIC BROTHERS / DAPPER DAN / REV MILO / ROWAN CHERNIN (CHAIRMAN OF THE BOARD SURF) / SHEPDOG



SHOWS, TALKS AND COMEDY: HORRIBLE HISTORIES / MR TUMBLE / SHLOMO BEATBOX ADVENTURE / LITTLE SUNSHINE LITTLE RAINFALL / BLACK EAGLES CIRCUS / ROYAL ALBERT HALL GINORMOUS PERCUSSION ORCHESTRA / CANDOCO DANCE WORKSHOPS / HOW TO PLAY A BADDIE WITH CHARLIE BROOKS / HOW TO HANDLE A RIOT WITH TREVOR PHILLIPS / BOOTHBY GRAFFOE



SUNDAY 4TH AUGUST

LIVE : LABRINTH / DJ FRESH (LIVE) / HEAVEN 17 / THE POLYPHONIC SPREE / NIK KERSHAW / DAN LE SAC V SCROOBIUS PIP / BEARDYMAN / SAM LEE & FRIENDS / THE WURZELS / SKINNY LISTER / THE 1975 / FLEETWOOD BAC / 'INTRODUCING' RECREATE 'DISCOVERY' LIVE / LUCKY ELEPHANT / SEXY SUSHI / ISAIAH DREADS



DJ: FABIO + GROOVERIDER / CRAIG CHARLES DJ SET / ROB DA BANK / DICK & DOM / BARRY ASHWORTH / SUNDAY BEST FORUM ALLSTARS / TYTHE / IN LIGHT OF AQUARIUS



SHOWS, TALKS AND COMEDY: HORRIBLE HISTORIES / DICK & DOM HOSTING CASTLE STAGE / BRIT SCHOOL / TRINITY LABAN DANCE WORKSHOPS / ALICE IN WONDERLAND SUMMER PANTO / GLORIA, TIMMY AND THE SUPERDOOPA SKATEBOARD / HOW TO FLY WITH EDDIE ?THE EAGLE? EDWARDS / SCROOBIUS PIP / KATE TEMPEST / ALAN DAVIES / IAN STONE / KERRY GODLIMAN