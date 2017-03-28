Latitude Festival Announce Comedy Line-Up For 2017

The comedy line-up for this year’s Latitude festival has been announced.
Performing in the Comedy Tent at Henham Park between 13 and 16 July will be Dara Ó Briain, Katherine Ryan, Simon Amstell and Radio X’s very own John Robins. Also on the bill are Chris Ramsey, Joel Dommett, Nish Kumar, Richard Herring And Seann Walsh.
Other musical acts that have been announced for this year’s festival include Cabbage, The Magic Gang, Milky Chance, Dan Croll and Marika Hackman.
Tickets for Latitude are on sale now from www.latitudefestival.com/tickets
The full list of comedy names released today are:
DARA Ó BRIAIN
KATHERINE RYAN
SIMON AMSTELL
CHRIS RAMSEY
JOEL DOMMETT
SEANN WALSH
ANDY PARSONS
TIM KEY
DOM JOLY
ANGELOS AND BARRY
SUSAN CALMAN
ANDREW MAXWELL
BARRY CRIMMINS
JOHN ROBINS
NISH KUMAR
TIFF STEVENSON
RICHARD HERRING
MARCEL LUCONT
ABIGOLIAH SCHAMAUN
ADAM HESS
ALASDAIR BECKETT-KING
ALFIE BROWN
BILAL ZAFAR
BRENNAN REECE
CHORTLE STUDENT COMEDY AWARDS
DAISY EARL
DANIEL SIMONSEN
DARREN HARRIOTT
DAVID MORGAN
ESHAAN AKBAR
FIN TAYLOR
FLO & JOAN
GEORGE LEWIS
GEORGE RIGDEN
GOODBEAR
GUZ KHAN
IVO GRAHAM
JAYDE ADAMS
JASPER CROMWELL JONES
JOSEPH MORPURGO
KATIE MULGREW
KELLY CONVEY
KIRI PRITCHARD-MCLEAN
KWAME ASANTE
LAUREN PATTISON
LIZ MIELE
LLOYD GRIFFITH
LOLA AND JO
LOLLY ADEFOPE
LOYISO GOLA
LUKE KEMPNER
MADDY ANHOLT
MAX AND IVAN
MICHAEL ODEWALE
MICKY P KERR
NORRIS & PARKER
PIERRE NOVELLIE
RACHEL PARRIS
ROSE MATAFEO
SARAH BENNETTO
SARAH KEYWORTH
SOPHIE WILLAN
STEVE BUGEJA
SUZI RUFFELL
TESSA COATES
TEZ ILYAS
TOM WARD
TOM ALLEN
TOM LUCY
TWAYNA MAYNE
MARCUS BRIGSTOCKE presents PRINCEFEST
ROBIN INCE’S FESTIVAL SHAMBLES
FUNZ AND GAMEZ
PAPPY’S FLATSHARE SLAMDOWN
CHARLIE BAKER IS THE HIT POLISHER
MY DAD WROTE A PORNO
THE CLOAK AND DAGGER CLUB
WIFI WARS
SOHO THEATRE
DUCKIE
IDA BARR
THE GLORY & JONNY WOO
TIMBERLINA
VIVE LA RESISTANCE
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