Spector and Bipolar Sunshine added to Blissfields

2ManyDJs, Hercules & Love Affair, Tune-Yards have already been confirmed for the 2014 event.

The festival is also launching a new stage. Taking its cue from the acoustic stage of 2013, The Larch 'is the place to be in 2014 for the best merging folk and acoustic acts by day, and by night this venue turns into a lively, late-night dance hall for swingers, flappers and vintage ravers.'



Blissfields takes place in Hampshire 3-5 July.

Blissfields Line-up 2014 so far:

The Wild Stage:

2MANYDJS - SLEIGH BELLS

TUNE-YARDS - HERCULES & LOVE AFFAIR - SPECTOR

BI-POLAR SUNSHINE - DAN CROLL - NICK MULVEY

CHLOE HOWL - LUKE SITAL SINGH - RY X - FAMY

GENTLEMENS DUB CLUB - KYAN - COSMO SHALDRAKE

Wild Stage DJs: WILL CHUMP - MATT CLARK - LITTLE CHIEF - NELLIE



The Hustle Den:

JOHNNY FLYNN - WOLF ALICE - DUB PISTOLS

SNAKEHIPS - KIDNAP KID - TCTS - SUBGIANT - MELT YOURSELF DOWN

THUMPERS - FLYTE - YEARS AND YEARS - LAUREL - GYPSY DISCO

BUDDHIST PUNKZ - TRANSGRESSIVE SOUNDSYSTEM

LISTENING PARTY - BLACK KAT BOPPERS - THE GREAT MALARKEY

ONE STEP TOO LATE - BIGTOPP - FISH HOOK - GHOULS - JUNGLE DOCTORS

BURNING BEACHES - PACHANGO - PANDORA'S JUKEBOX

Road To Blissfields WINNERS: LITTLE BROTHER ELI - ERIKA - MORAL PANICS

ECHOTAPE - FREEWAY MAD - THE B OF THE BANG - BROTHER GOOSE



The Hidden Hedge / AV Sanctuary:

BENNY PAGE (DJ) - FIREARM - DR MEAKER

MARY MISS FAIRY - ANIMAL - THE RAGED - THE ST. PIERRE SNAKE INVASION

ESPA - HENTAI BABIES - SCIENCE OF 8 LIMBS

DJ'S DAN HAYES (SUBGIANT) & ANGRY

DAN MUNRO - SHUDDERVISION PRESENTS DIGITS MCPHEE AND GUESTS

ALEX THE KIDD AND ENVIOUS MIND - RADIO ACTIVE BONES (LIVE)

SAM’KILLAMAN’JAGO & JACK CURTIS - SHOTAWAY

WILL TUN & THE WASTERS

BELLYEYESMILE - HEADSESSIONS SOUNDSYSTEM - REJENR8 VJS

DIARMO & L'AUBAINE (AV SHOW) - DOKTOR MOHLBERG

SEB MARX (AV SHOW) - CHROMATOUCH (AV SHOW)

WUB WORLD (AV SHOW) - K.M.P (DJ) – DANZAI (DJ)



Blisscotheque:

ÉCLAIR FIFI - MONKI

BITR8 - CHOLOMBIAN (DJ SET) - GANG COLOURS - THEQUICKANDTHEDEAD

FAUXLO - MAXIN DJ's - SAI - MEM & KAMIKAZE LOVE (Shorebitch) - WILLOW

BEN PAUL - MORGAN HISLOP - ALLY WOLF - DEADPROUD

DEADBEAT DISCO - PSYCHADELIA DJ’s - MATTY LAH - THE GREAT ONE

JIMI NEEDLES - POLYBLANK - JUTURNA - LEX

PAUL SAWYER (EJ Underground) - GILES WHITELEY

SWORTHY - TACTIT ONE



The Larch:

CHRIS T-T - ELECTRIC SWING CIRCUS - BEANS ON TOAST

PAUL DIELLO - THE BOY I USED TO BE - MOULETTES - HALLOUMINATI

SOUNDTRACKS - MATT PERRIMENT - ALEX WALKER - MATT JARVIS

NICK TANN - BEN GODDARD - CHARLIE AYLIFFE - JOSH SAVAGE

DALE J ALLEN - LUKE FERRE - DAVE MIATT - SAM BROTHERS - YOUNGSKIN

TOM LOWMAN - BETH McCARTHY - BONSAI PIRATES

SAM COTTON - TOM LOWMAN - EDD DONOVAN AND THE WONDERING MOLES

HEAD NORTH - BITE THE BUFFALO - TIKI TAANE & JAYSON NORRIS

HOLLIE SMITH - JAKE GAUNTLET - FLOELLA GRACE

Folkgeek Presents: LILY JUNIPER - WARDTHOMAS - BRUNO MAJOR

ALEX VARGAS - FRANKLIN & JAMES - FAWN

Beans On Toast Presents: WILL VARLEY - ITCHY TEETH - KSH AND THE GOING GOODS

FRANKIE FORMAN - LITTLE ROBYN AND THE MOB - GAZ BROOKFIELD - GRANT SHARKEY