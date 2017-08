150 Acts Added To The Great Escape Festival 2016

150 new acts have been added to the bill at The Great Escape Festival 2016.

The Joy Formidable, Eagulls and Black Honey will join the likes of the Mystery Jets for the Brighton event, which takes place on 19-21 May.

For the full line-up plus ticket information, head to greatescapefestival.com .

See all the artists announced today below:

AISHA DEVI / ALBIN LEE MELDAU / ALDOUS HARDING / ALICE JEMIMA / AMBER ARCADES / ANNE-MARIE / ARDYN / AS LIONS / ASTROID BOYS / ATLAS WYND / BEN CAPLAN & THE CASUAL SMOKERS / BLACK FOXXES / BLACK HONEY / BLEEDING HEART PIGEONS / BONZAI / BOY JUMPS SHIP / BRY / CADET / CHARLEY MARLEY / CIARAN LAVERY / CLEAN CUT KID / CLOVES / COLM MAC CON IOMAIRE / CONNIE CONSTANCE / CRAIG DAVID’S TS5 / CULLEN OMORI / DAY WAVE / DBFC / D/C/ DRESSMAKER / EAGULLS / EERA / ESKA / EXMAGICIAN / FAI BABA / FAKEAR / FEWS / FINN / FORMATION / FRANCES / FRANKIE COSMOS / FUFANU / GAIKA / GET INUIT / GIRL FRIEND / GO MARCH / GOOD FOXY / GORDI / GREYWIND / GUY ANDREWS / HAIKU SALUT / HALO TORA / HAUS / HIGHASAKITE / HOLLY MACVE / ISAIAH DREADS / IT IT ANITA / JALEN N’GONDA / JAMBINAI / JAMES TW / JESSE MAC CORMACK / JODIE ABACUS / JOE NOLAN / JOHN METCALFE BAND / JONES / JOY AGAIN / KERO KERO BONITO / KEVIN GARRETT / KEZIAH / KLYNE / LARKIN POE / LAWRENCE TAYLOR / LET’S EAT GRANDMA / LIMB / LISBON / LIVING HOUR / LOUIS MATTRS / MA BEAT! / MASS GOTHIC / ME AND MY DRUMMER / MEILYR JONES / MIEUX / MONEY / MONIKA / MOTHERS / NADINE CARINA / NAP EYES / NESSI / NZCA LINES / OH PEP! / OKTOBA / PAUW / PIXX / PORCHES / QUEEN CITY STOOP KIDS / RAG’N’BONE MAN / RATIONALE / REIGNING DAYS / RHYS LEWIS / RIDDLES / RIKO DAN / RIZ LA TEEF / ROZELLE / SHAKKA / SHVPES / SKINNY GIRL DIET / SKINNY LIVING / SLY JOHNSON / SPLURGEBOYS / STARLING / STEPHEN KELLOGG / STRONG ASIAN MOTHERS / SURF DADS / SWMRS / TANGERINES / TELEGRAM / THE CULT OF DOM KELLER / THE HEAVYTRACKERZ / THE HUNNA / THE INVISIBLE / THE ISLAND CLUB / THE JOY FORMIDABLE / THE K. / THE RUBENS / THE SHERLOCKS / THE SHIMMER BAND / THE TELERMEN / THE VELVETEINS / THE WHOLLS / THE WILD FEATHERS / THE ZOLAS / TIGGS DA AUTHOR / TINY RUINS / TOM MISCH / TREVOR SENSOR / VODUN / WE ARE THE CITY / WHEN ‘AIRY MET FAIRY / WHITE MILES / WHITE ROOM / WYVERN LINGO / YES WE MYSTIC / YONAKA / YUNGEN /